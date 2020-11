Découvrez Marvel’s Spider-Man Remastered PS5 dans les deux modes graphiques jusqu’en 4K HDR

Si beaucoup d’entre vous allez vous lancer sur la nouvelle aventure Spider-Man avec Miles Morales, certains d’entre vous ont peut-être opté pour l’édition Ultimate du jeu qui comprend également le remaster du précédent volet avec Peter Parker. Et c’est un joli remaster.

En gros, Insomniac Games a appliqué les technologies mises en place pour Marvel’s Spider-Man Miles Morales à Marvel’s Spider-Man. Le résultat est un jeu au visuel plus riche avec un monde qui me semble moins « plat » et plus vivant. En capturant ce prologue, cela m’a donné envie d’y rejouer 😉

Ce prologue a été capturé dans le mode ajoutant le ray tracing et tourne en 4K 30 images/seconde. La seconde vidéo a été capturé en mode performance pour obtenir du 4K upscalé à 60 images/seconde. En gros, une fois passée la découverte du mode ray tracing, je pense que la majorité d’entre vous jouerez en 60 images/seconde tant cela rend le jeu plus immersif et plus agréable. Je tâcherais de vous proposer la même vidéo en mode performance.

Marvel’s Spider-Man Remastered est disponible uniquement sur PS5.