De nouvelles vidéos pour en apprendre toujours plus sur Cyberpunk 2077

Après son dernier report portant sa sortie au 10 décembre prochain, Cyberpunk 2077 profite de ce petit mois supplémentaire pour continuer à nous abreuver de manière sporadique.

Et il est ici question d’un peu plus de gameplay mais également d’un point concernant la partie audio du jeu. Musiques, doublages et synchronisation labiale avancée ont ici la part belle. Les musiciens sont évidemment mis en avant, avec Marcin Przybyłowicz (The Witcher 3: Wild Hunt), P.T. Adamczyk (GWENT: The Witcher Card Game, Thronebreaker: The Witcher Tales), et Paul Leonard-Morgan, un compositeur écossais. On apprend d’ailleurs que six morceaux de la bande originale du jeu sont disponibles sur la majorité des plateformes de streaming et de distribution musicale. Intitulé Cyberpunk 2077 Original Score EP, cet Extended Play pourra vous permettre de découvrir un échantillon des sonorités enrobant le soft.

L’autre star, au sens propre, qui profite de cette nouvelle présentation n’est autre que Keanu Reeves qui campe le personnage de Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077. Ce dernier nous accompagnera en effet tout au long de l’aventure. L’acteur nous expose un peu plus sa participation au développement du jeu.

Cyberpunk 2077 est attendu pour le 10 décembre prochain, sur PC, Stadia, PlayStation 4, Xbox One et sera compatible PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Attention cependant, le jeu tournera évidemment sur les deux machines next-gen mais il faudra patienter un peu plus avant de pouvoir bénéficier d’une mise à jour d’optimisation (gratuite) pour ces deux plateformes fraîchement débarquées.