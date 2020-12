Nvidia annonce la GeForce RTX 3060Ti

Après avoir lancé de manière un peu chaotique car en rupture de stock immédiat les 3070, 3080 et 3090, Nvidia annonce un modèle plus accessible, la GeForce RTX 3060Ti. A vous le jeu 1440p ultra fluide !

Même si on peine toujours à trouver les autres cartes graphiques de la gamme RTX 30, Nvidia annonce donc son premier modèle de la série des RTX 3060 à savoir la RTX 3060Ti. Proposé à 420€ dès demain 2 décembre 2020 (si vous arrivez à en trouver ^_^), cette carte de l’architecture Nvidia Ampère et de la deuxième génération de Nvidia RTX. Il propose donc le ray tracing, le DLSS pour une amélioration d’image via IA et les technologies Nvidia Reflex (réduction de la latence du système (input lag) et Broadcast (améliorations audio et vidéo grâce à l’IA). Nvidia l’annonce comme plus puissante que la GeForce RTX 2080 Super. Avec cette carte graphique, Nvidia vise les joueurs cherchant une carte performante pour jouer en 1080p et 1440p.

« Nous entrons dans une période de fêtes de fin d’année massive avec des effets de raytracing pour Cyberpunk 2077, Call of Duty : Black Ops Cold War, Watch Dogs : Legion et bien d’autres « , a déclaré Matt Wuebbling, VP du marketing mondial GeForce chez NVIDIA. « Il n’y a pas de meilleur moyen pour les joueurs de profiter des derniers jeux en ray-tracing ou encore de puissance pour les workflows créatifs et de productivité qu’avec la GeForce RTX 3060 Ti et le reste de la série RTX 30 « .

A l’occasion de ce lancement, toute personne qui achètera une carte GeForce RTX 3060Ti aura droit à un abonnement d’un an à leur service de cloud gaming GeForce Now.