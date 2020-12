Stadia enfin jouable sur les appareils iOS

Si les utilisateurs sur micro et sur Android pouvaient déjà jouer à Stadia, le cloud gaming de Google, depuis un moment, cela n’était pas le cas pour tous les possesseurs d’appareils iOS et iPadOS. Vous pouvez remercier Apple pour avoir mis des bâtons dans les roues. Mais Google comme d’autres ont contourné le problème.

Ainsi, à l’instar du fonctionnement de Stadia sur PC ou Mac, vous pouvez jouer à Stadia sur iOS tout simplement via le navigateur Safari. Pour cela il suffit d’aller sur le site de Stadia, de vous logger, de relier un pad (Stadia ou autres) et c’est parti. Et grâce à la fonction de raccourci, vous pourrez transformer la page en bouton directement sur l’écran de votre iPhone ou iPad. A priori, pour le moment le stream est plafonné à du 1080p60. A noter que si vous n’avez pas de pad, vous pouvez toujours utiliser un pad virtuel à l’écran mais soyons honnête pour pas mal de jeux ce n’est pas vraiment pratique. Un bon conseil donc, utilisez un pad Bluetooth ou les pads Xbox One ou PS4 également compatibles ou encore évidemment le pad Stadia un brin plus efficace si relié au WiFi.

Stadia sur iOS est encore en bêta mais il est déjà jouable. Google va probablement corriger quelques petits bugs d’affichage que j’ai pu déceler dans l’interface et optimiser le stream. On peut espérer que d’autres fonctionnalités seront également gérés ainsi que la qualité de l’image et du son pour qui a la bande passante optimale.

Pour l’avoir testé, cela marche bien chez moi avec ma connexion fibre mais évidemment cela va dépendre chez vous ou en extérieur. Et comme xCloud de Microsoft ou le futur Luna d’Amazon, le jeu possible sur smartphone ou tablette apporte une autre dimension à ces services pour peu que vous ayiez la bande passante nécessaire.