La démo de Little Nightmares II disponible

Les suédois de Tarsier Studios terminent actuellement le développement de leur Little Nightmares II qui avait pris un peu de retard. En attendant la sortie, la démo est disponible dès à présent.

Bandai Namco et Tarsier Studios viennent de mettre à disposition les versions PS4, Xbox One, Switch et PC de la démo de Little Nightmares II. Cela permet de découvrir les premières minutes de ce jeu de plateforme/réflexion qui met en scène un nouveau héros. Si vous avez aimé le premier volet, vous ne serez pas trop dépaysé pour cette suite qui en reprend les principaux ingrédients.

On vous prépare une vidéo pour les versions PS4, Xbox One et PC et on les postera dès que possible. En attendant, voici le trailer et une nouvelle série d’images de ce titre.

A noter que les possesseurs de PC peuvent récupérer le premier épisode en allant sur le store de Bandai Namco. Il faudra juste créer un compte chez eux et télécharger le jeu jusqu’au 17 janvier 2021. Dépêchez-vous donc.

Little Nightmares II est prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC pour le 11 février 2021. Des versions PS5 et XSX sont prévues courant 2021.