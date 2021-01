Les annonces du showcase Resident Evil Village

Capcom avait enfin diffusé son showcase prévu il y a quelques heures. L’éditeur prévoit diverses choses pour le lancement de Resident Evil Village et le 25ème anniversaire de la saga. Voici ce qu’on y a appris.

Capcom confirme ainsi que Resident Evil Village sera lancé le 7 mai 2021 sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC. Ceux qui achèteront les versions PS5 et Xbox One pourront bénéficier d’une mise à jour next gen gratuitement le jour où il passe à la console suivante.

Pour rappel, Resident Evil Village continue l’histoire d’Ethan Winters qu’on a connu avec Resident Evil VII Biohazard. Son périple dans l’horreur continue donc dans ce nouvel épisode. Parmi les nouveautés, Ethan va pouvoir acheter, vendre et améliorer des armes en allant voir le marchant surnommé The Duke. A l’instar un peu de titres comme The Last of Us, on devrait pouvoir crafter des objets pour survivre dans cet environnement hostile. Il faudra donc gérer les ressources. Autre nouveauté de ce nouvel opus, on pourra parer et même donner un coup de pied pour garder les ennemis à distance et gagner donc du temps pour se replacer, recharger son arme, etc.

A l’instar de ce qu’on avait eu avec le remake de Resident Evil III qui proposait un jeu bonus, Resident Evil Resistance, Resident Evil Village sera accompagné d’un titre gratuit, Resident Evil Re:Verse. Il s’agit d’un jeu multijoueur bonus en vue à la troisième personne et avec une direction artistique étonnante typée BD – mais guère attirante. La vidéo ne laisse pas augurer d’un mode très attirant mais bon, c’est gratuit avec Resident Evil Village. Vous pouvez voir la vidéo et la galerie dédiée ci-dessous.

Pour ceux qui possèdent une PS5, une démo intitulée Maiden – personnage que vous incarnez d’ailleurs – est disponible dès à présent. A vous de commencer à explorer le magnifique mais bien lugubre château de Dimitrescu. La démo pèse un peu moins de 4Go. On vous proposera une vidéo 4K HDR dès que possible. A noter que Capcom annonce déjà qu’une autre démo gratuite prévu sur toutes les plateformes sera proposée au printemps avant la sortie du jeu évidemment.

Autre annonce qui concerne les fans de Tom Clancy’s The Division 2, Capcom et Massive Entertainement ont une petite collaboration. Les fans de The Division 2 vont pouvoir récupérer les costumes des personnages et des objets tirés de la trilogie originelle Resident Evil pour les équiper sur vos agents dans The Division 2. Ces costumes seront disponibles pendant un évènement spécial prévu entre le 2 et le 15 février 2021. Tout joueur qui se connectera sur The Division 2 pendant cet évènement recevra directement le costume de flic de la RPD de Leon Kennedy.

Pour les gros fans de la saga, sachez que le projet de série animée en images de synthèse Resident Evil Infinite Darkness suit son chemin et sera lancée cette année sur Netflix. La série se focalise sur Claire et Léon. L’action se déroule quelques années après les évènements de Resident Evil 4.

Enfin, les impatients pourront précommander le jeu dès aujourd’hui avec des versions numériques et physiques pour les éditions standards, une édition Deluxe numérique et une édition Collector physique.

L’édition deluxe numérique comprend :

Le jeu de base

Le Trauma Pack numérique

Un filtre vidéo inspiré des VHS de Resident Evil 7

Des options de sauvegarde sur magnétophone

Un accès immédiat à un niveau de difficulté supérieur

L’édition Collector comprend :

Tout le contenu de l’édition deluxe

Une statuelle de Chris Redfield

Un steelbook

Un artbook

Une carte du village en tissu

Une impression A4 de l’illustration principale

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai 2021 sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC.

GALERIE RESIDENT EVIL RE:VERSE