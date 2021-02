Destiny 2 – Préparez-vous pour la Saison des Elus la semaine prochaine

Gardiens ! Préparez-vous ! La treizième saison de Destiny 2 arrive la semaine prochaine. Nommée Saison des Elus, on va enfin avoir un peu de nouveauté à poncer.

Pour cette nouvelle saison, on va devoir se taper (façon de parler évidemment) la fille de Calus – vous savez le gros cabal qu’on devait vaincre dans le raid du Leviathan. Après des négociations avec les gardiens pour une alliance ayant tournant court, on va devoir affronter l’impératrice Caiatl et ses troupes cabals. Une nouvelle base, le Cimu, va faire son apparition.

Pour cette saison, deux anciens assauts du premier Destiny vont faire leur retour. Il s’agit de l’assaut Repaire des Diables et de l’assaut S.A.B.R.E. Evidemment ce seront des versions remaniées. Plus tard dans la saison, un assaut inédit nommé Terrain d’Essai sera débloqué. Par ailleurs, on aura droit à une nouvelle activité jouable à 3 en matchmaking : Champs de bataille. Dans celle-ci, on devra affronter des guerriers élus de Caiatl.

Evidemment, on aura droit à de nouvelles quêtes exotiques à découvrir et nombre de nouveaux équipements et armes à looter. Et comme les saisons précédents, on pourra booster son niveau de lumière et gagner en compétences grâce à un artefact, cette foisi-ci sous la forme de la Cloche des Conquêtes. Pour ceux qui ont le pass saisonnier, il y aura comme d’habitude divers bonus à récupérer en montant dans les niveaux.

Pour ceux qui n’auront pas opté pour le pass saisonnier, vous aurez tout de même droit aux trois assauts et à divers éléments cosmétiques et à la majorité des activités saisonniers comme la Bannière de Fer, les Jeux des Gardiens, le Jugement d’Osiris, etc.

La Saison des Elus va se dérouler du 9 février au 11 mai 2021. En attendant, voici la vidéo et les premières images pour vous faire une idée de ce qui nous attend.

Destiny 2 Au-Delà de la Lumière est disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia.