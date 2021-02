Mass Effect Edition Légendaire sortira en mai prochain. Nouvelles images et vidéo !

Annoncé il y a quelques temps déjà, Electronic Arts et Bioware dévoilent enfin les premières images et une vidéo montrant à quoi va ressembler la compilation Mass Effect Edition Légendaire regroupant la première trilogie.

Après un teaser, cette fois-ci, on peut enfin voir à quoi va ressembler le remaster de la trilogie Mass Effect prévue dans Mass Effect Edition Légendaire. Vous pouvez juger par vous-même via les images et la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, Mass Effect Edition Légendaire sera disponible sur PS5, XSX/XSS, PS4, Xbox One et PC. Il comprend les trois premiers épisodes de la saga y compris tous les DLC sortis à l’époque. Le jeu sera jouable jusqu’en 4K HDR sur les machines capables. Il faut noter que le jeu ne bénéficiera sans doute pas de spécificités next gen puisqu’EA indique que les jeux fonctionneront avec la rétrocompatibilité. On peut toujours espérer que le code d’origine tient compte tout de même des capacités des nouvelles machines ou que les équipes prévoient un patch pour plus tard.

Mais à en juger par les images, la trilogie profite d’un sérieux ravalement de façade. Ainsi les graphistes ont amélioré des centaines de milliers de textures ainsi que les rendus, les effets spéciaux, les effets de lumière et d’ombre, etc.

A noter que cette édition permet de créer un personnage unique pour la trilogie entière. D’ailleurs l’éditeur de personnage a été étendu avec plus de possibilités de personnalisation.

Mass Effect Edition Légendaire sortira sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC pour le 14 mai 2021.