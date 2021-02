King’s Bounty II sortira en août 2021 sur la majorité des plateformes

Les fans de jeux de stratégie au tour par tour se souviennent sans doute de King’s Bounty d’1C Entertainment. L’équipe travaille depuis un moment sur une suite mais va devoir reporter le lancement de quelques mois pour peaufiner leur bébé.

Initialement prévu pour mars prochain, King’s Bounty 2 ne verra donc pas le jour avant le 24 août 2021 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. L’équipe d’1C Entertainment a décidé de se donner du temps pour continuer à travailler et peaufiner le jeu.

« En tant qu’équipe, nous avons dû prendre la lourde décision de reporter la sortie de King’s Bounty à plus tard en 2021, et ce afin d’assurer à l’équipe plus de temps pour délivrer la meilleure expérience King’s Bounty possible » explique Nikolay Baryshnikov, CEO chez 1C Entertainment.

« Actuellement, nous en sommes à un stage où le jeu est complet et jouable. Cependant, nous avons besoin de plus de temps pour finir de tout tester, corriger ce qui ne fonctionne pas et améliorer ce qu’il y a à améliorer. Repousser la sortie nous accordera ces précieux mois pour rééquilibrer le jeu, ce qui est non négligeable pour un tel projet, de par son ambition, son monde ouvert, sa narration complexe, ses mécaniques RPG ainsi que son système au tour par tour » ajoute Denis Maltzev, producer sur King’s Bounty II. « Nous sommes tellement reconnaissants de voir tout l’amour et la passion que nos fans placent dans ce projet ! Nous les remercions pour leur soutien et nous leur demandons encore un tout petit peu de patience. Nous espérons que ça ne sera pas trop long. N’hésitez pas à garder un œil sur nos différents réseaux sociaux afin d’être sûr de ne rien manquer de notre actualité au fur et à mesure que nous approchons de la date de sortie ».

En attendant donc de pouvoir bous lancer dans de nouvelles batailles tactiques, voici une nouvelle vidéo et de nouvelles images ci-dessous.

King’s Bounty 2 est prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC pour le 24 août 2021.