Deep Silver et 4A Games détaillent la version améliorée de Metro Exodus sur next gen et PC

Le shooter de 4A Games continue à être dans l’actualité. Cette fois-ci cela concerne les consoles next gen et une nouvelle édition sur PC histoire de profiter des capacités des machines de guerre.

Deep Silver et 4A Games confirment donc l’arrivée prochaine d’une nouvelle version de leur Metro Exodus, Metro Exodus Enhanced Edition sur PC. Cette version va bénéficier de nombre d’améliorations pour qui possède le matériel compatible. Parallèlement, l’équipe prépare également une mise à jour next gen pour PS5 et XSX/XSS. Quelle que soit la machine, le focus a été mis sur une intégration des dernières technologies de rendu dont le ray tracing. La version PC profitera également d’effets de reflets ray tracing plus avancés ainsi que de la compatibilité DLSS 2.0 de Nvidia (leur système de reconstruction d’image par IA). Nombre d’autres optimisations et corrections seront implémentés également ainsi que la prise en compte des dernières cartes graphiques Nvidia et AMD pour un maximum de performance et un rendu amélioré.

Sur les consoles, le jeu pourra tourner jusqu’à 4K 60FPS avec ray tracing sur PS5 et XSX. Le jeu de base et tous les DLC profiteront de ces améliorations. Evidemment, les temps de chargement seront réduits grâce aux SSD des consoles. Cela permet à l’équipe d’intégrer les packs de textures 4K. Le jeu profitera également de caractéristiques spécifiques aux consoles comme l’audio 3D, le temps de latence réduit du contrôleur Xbox ou encore les retours haptiques du DualSense de la PS5. Pour les possesseurs de XSS, l’équipe vise le 1080p. Toutefois, l’équipe ne s’avance pas encore sur le framerate sur cette console là surtout que 4A Games veut garder le ray tracing sur XSS. A mon avis, le 60FPS ray tracing sur XSS me semble hors d’atteinte.

Cette mise à jour next gen sera disponible gratuitement à ceux qui possèdent déjà la version PS4 ou Xbox One du jeu. Pour le moment aucune date n’a été donné pour la disponibilité de cette mise à jour. Il en va de même pour la version améliorée sur PC. Tout juste sait-on que ça sera lancé plus tard cette année.

4A Games rappelle également que les versions Mac et Linux vont bel et bien débarquer. La version Mac débarquera courant mars. La version Linux arrivera un peu après.