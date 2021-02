Marvel’s Avengers – Mise à jour next gen et arrivée d’Hawkeye pour le mois prochain

Square Enix et Crystal Dynamics continuent à enrichir leur Marvel’s Avengers qui peine vraiment à garder sa communauté. Il est vrai que le titre souffre de divers défauts à mon sens pour capter les joueurs.

Crystal Dynamics compte donc sur l’arrivée de nouveaux contenus pour rameuter les joueurs. Ainsi pour le 18 mars prochain, l’équipe prépare le lancement de nouveaux contenus avec un nouvel super-héros en la personne d’Hawkeye. Certains d’entre vous me diront qu’elle est pourtant déjà dans le jeu. Mais cette fois-ci, il s’agit du Hawkeye originel à savoir Clint Barton. Il va donc rejoindre la galerie de portraits déjà présents depuis le lancement du jeu. Outre la possibilité de jouer avec Hawkeye, vous allez découvrir une nouvelle histoire ainsi qu’un nouveau vilain : un Hulk mêlant l’intellect de Bruce Banner et la puissance de Hulk ayant perdu la raison dans un futur apocalyptique.

L’autre nouveauté à sortir aussi le 18 mars prochain concerne les possesseurs de PS5 et XSX/XSS. En effet, c’est à cette date que Crystal Dynamics va sortir la mise à jour next gen de Marvel’s Avengers. A cette date, les joueurs sur next gen vont pouvoir (re)découvrir le jeu jusqu’en 4K sur PS5 et XSX et jusqu’en 1440p sur XSS. Evidemment, les temps de chargement ultra-longs du jeu vont être largement réduits grâce aux SSD. On devrait également profiter de meilleures textures et de nombre d’améliorations qui pourraient affecter le gameplay d’ailleurs. Lors du passage de la PS4 ou Xbox One vers respectivement PS5 ou XSX/XSS, votre progression sera conservée. Quant au jeu en ligne, Marvel’s Avengers proposera le cross-gen. Les joueurs PS4 et PS5 pourront jouer ensemble. De même côté Xbox One, XSX, XSS. Cette mise à jour next gen sera gratuite pour qui possède le jeu.

Vous trouverez ci-dessous les diverses vidéos ainsi que le War Table qui a présenté un peu tout cela.

Marvel’s Avengers est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. La mise à jour next gen est prévue pour le 18 mars 2021.