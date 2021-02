Krafton prépare l’avenir de la licence PUBG avec PUBG New State

Krafton Inc a dévoilé l’avenir de la franchise PUBG (alias PlayerUnknown’s Battlegrounds). Et pour suivre cette évolution, il va falloir passer sur mobiles.

Nommé PUBG New State, ce nouveau titre sera donc lancé sur les appareils iOS et Android courant 2021. Il s’agira toujours d’un jeu en free to play avec un gameplay optimisé pour les mobiles. L’objectif de l’équipe semble donc de donner aux joueurs sur mobiles toujours plus nombreux un titre optimisé plutôt qu’une adaptation du titre PC originel.

PUBG New State restera évidemment un battle royale et reprendra la majorité des ingrédients du titre originel. Toutefois, Krafton prévoit nombre de nouvelles fonctionnalités comme la personnalisation des armes via des kits. Elles pourront ainsi être modifiées de plusieurs manières comme la cadence de tir ou leurs performances. Les combattants auront droit également à de nouvelles actions et équipements. Ils pourront par exemple faire des roulades pour esquiver et utiliser des boucliers ballistiques ou des drones. Et bien entendu, les véhicules seront toujours de la partie.

Ce PUBG New State se déroulant dans un futur prochain, vous pourrez découvrir un champ de bataille différent nommé Troi. Il sera truffé de nombreux points d’intérêt histoire de vous pousser à l’exploration.

PUBG New State est prévu sur iOS et Android pour courant 2021.