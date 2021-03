Les gaulois reviennent avec Astérix & Obélix Baffez-les Tous

Nos plus célèbres gaulois – bien plus que Vercingétorix probablement – vont revenir sur la scène vidéoludique grâce à l’équipe de Mr Nutz Studio et Microids dans un beat’em all au look digne des BD.

Derrière le nom de ce studio se cache des vétérans qui avaient justement créé Mr Nutz à l’époque et plus récemment le remake de Toki. A en juger par les premières images et première vidéo (cf. ci-dessous), l’équipe a donc repris sa technique de graphisme type dessin animé avec d’excellentes animations. On retrouve ainsi la patte de l’équipe qui avait déjà redonné un coup de jeune au bon vieux Toki.

Astérix & Obélix Baffez-les Tous ne fera évidemment pas dans la dentelle. Comme son nom le laisse supposer, on va pouvoir se lancer dans un beat’em all où il faudra baffer un max de romains et d’ennemis en tous genres. Fans de Final Fight et autres Double Dragon, ce titre est donc pour vous. Et comme vous l’aurez deviné, il sera possible de baffer joyeusement à deux en coop.

Astérix & Obélix Baffez-les Tous est prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC à l’automne 2021. Le jeu sera jouable en mode rétro-compatibilité sur PS5 et XSX/XSS.