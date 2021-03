Clockwork Aquario va enfin sortir après presque 30 années passées aux oubliettes

Ce titre vous est sans doute inconnu. Il s’agit en fait d’un des derniers projets arcade que l’équipe Westone Bit Entertainment développait en 1993 mais qui n’a jamais été terminé. Après presque 30 ans, ce titre va enfin voir le jour sur PS4 et Switch.

En voilà une bonne idée pour les nostalgiques et les fans de rétrogaming. Strictly Limited Games et ININ Games ont réussi à lancer la production de Clockwork Aquario afin de sortir de titre des oubliettes de l’histoire du jeu vidéo. Clockwork Aquario devait être le dernier projet arcade des créateurs de la saga Wonderboy mais n’avait jamais vu le jour en raison d’un accueil froid lors des premiers tests en arcade devant faire face à la déferlante de jeux 3D et la popularité en arcade des jeux de baston au Japon.

Presque 30 ans, on va donc pouvoir jouer à ce titre puisque certains membres de l’équipe originelle s’y sont remis pour le terminer. Evidemment, si à l’époque le jeu devait pousser dans ses derniers retranchements le système arcade Sega System 18, de nos jours, la PS4 et la Switch n’auront aucun mal à faire tourner le jeu. C’est d’autant plus vrai que l’équipe a voulu rester fidèle au projet originel.

Clockwork Aquario sortira sur PS4 et Switch dans le second trimestre 2021. Faites vous une idée du jeu avec les images et la toute première vidéo ci-dessous.