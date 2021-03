Jouez les livreurs tout terrain avec Offroad Delivery Service

Trouver une idée de jeu peut souvent venir de nulle part ou tout simplement d’un mélange de genres. C’est sans doute ce qui a conduit les polonais d’Arkuda Inc de proposer une simulation tout terrain mêlée avec le travail de livreur.

Imaginez-vous en train de conduire des véhicules tout terrain tentant d’atteindre des clients à livrer dans des coins les plus reculés. C’est ce que vous propose Offroad Delivery Service. A vous de gérer le pilotage de votre SUV et jouer avec les équipements et les pièces détachées à votre disposition. Non seulement le terrain sera un sacré ennemi à franchir mais la météo ne sera pas d’une grande aide non plus. Il faudra parfois même être à pied. Avec les livraisons réussies viendront de meilleurs contrats, plus d’argent à affecter à des améliorations de votre SUV, etc.

Offroad Delivery Service est prévu sur PC courant 2021.