Un DLC et une mise à jour pour Streets of Rage 4

La bonne vieille saga des Street of Rage a connu un nouvel épisode grâce à Dotemu et les studios Lizardcube et Guard Crush Games. Le succès a été au rendez-vous puisque le jeu a dépassé les 2,5 millions de téléchargements. Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là.

Dotemu et les studios annoncent ainsi un DLC nommé Mr. X Nightmare. A l’ordre du jour, les joueurs auront droit à trois nouveaux personnages jouables et à un mode survie qui sera disponible plus tard dans l’année. Un des nouveaux personnages est l’officiel Estel Aguirre qui change de camp et va combattre aux côtés des héros du jeu. Par ailleurs, il sera possible de personnaliser ses combattants en construisant son style de combat. De nouvelles armes et ennemis vont ajouter encore de la nouveauté pour qui a envie de continuer à fritter les ennemis dans ces rues enragées. En bonus, le DLC ajoutera de nouvelles musiques. Pour vous faire une idée, Dotemu a diffusé une vidéo que nous vous proposons ci-dessous.

Dotemu a également prévu une mise à jour gratuite séparée du DLC pour tous les possesseurs du jeu. Celle-ci ajoutera de nouveaux contenus également comme un nouveau niveau de difficulté, Mania+ et un système d’entraînement complet pour bien apprendre tous les combos possibles ainsi que de nouvelles options de colorimétrie conférant un look différent au jeu.

Streets of Rage 4 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC.