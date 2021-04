Sennheiser annonce un nouveau micro-canon pour les créateurs de contenu

Nombre de fabricants historiques dans le domaine du son et de l’image ont compris – enfin pour certains – qu’un marché fort intéressant est apparu, celui des créateurs de contenu. Sennheiser en fait partie.

Si vous vous êtes mis à la création de contenu ou comptez vous y mettre, l’un des aspects les plus importants pour vous démarquer est la qualité sonore. Peu importe la qualité de votre caméra et de vos lumières, si le son est mauvais, cela fera amateur et pourrait repousser votre audience.

Sennheiser étant un constructeur réputé dans le domaine du son, lorsqu’ils annoncent un micro-canon, on y jette un coup d’oeil de plus près. Ciblant les vloggers, journalistes et autres créateurs de contenu, Sennheiser lance donc le micro-canon MKE 400. Les spécialistes reconnaîtront la dénomination déjà utilisée sur un précédent modèle. Toutefois cette nouvelle version n’a plus grand chose à voir avec son prédécesseur surtout côté look.

Conçu pour être utilisé sur les caméras de type hybride ou tout simplement avec les smartphones, ce micro-canon – directionnel donc – a été conçu pour capter au mieux le son provenant du sujet tout en éliminant au mieux les bruits ambiants. Autant dire donc que pour tous les journalistes mobiles, les vloggers et autres créateurs de contenu, cela change la donne.

Pour éviter les bruits de vent et de manipulation, le microphone est fixée sur une suspension anti-choc protégé par sa coque grillagée servant de bonnette anti-vent. Pour les tournages en extérieur, le MKE 400 est fourni avec une autre bonnette en fourrure anti-vent pour réduire au mieux les bruits. Et pour éviter les bruits basse fréquence comme le vrombissement de climatiseurs ou même du vent, un filtre coupe-bas peut être activé.

Pour faciliter les enregistrements, Sennheiser a pensé à trois réglages de sensibilité pour régler le niveau audio. Relier le MKE 400 se fait via un simple câble mini-jack vers votre caméra ou votre smartphone. Outre la sortie micro vers la caméra, vous pourrez lui relier également un casque audio filaire histoire de bien surveiller l’enregistrement et vérifier la qualité de la prise de son.