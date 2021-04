Shadow of the Guild, le premier projet d’une jeune équipe française

On va jouer un peu les cocoricos aujourd’hui en donnant un petit coup de pouce pour ce projet en cours de développement par une toute jeune équipe, Guild Studio, basée à quelques encablures d’Orléans.

Démarrant leur campagne Kickstarter aujourd’hui, Guild Studio dévoile donc les premières images et vidéo de leur bébé, Shadow of the Guild. Ce jeu d’action/plateforme inspiré par le tout premier Prince of Persia avec des éléments RPG s’inscrit dans une saga. En effet, le jeu est une prequel au livre La Guilde des Marchands de Pluie qu’avait publié le scénariste et fondateur du studio.

Le jeu vous fera incarner un certain Yaràn Malak, maître espion de métier pour la guilde des marchands de pluie. Dans le monde d’Aridia, la maîtrise de l’eau fait de votre guilde la plus grande puissance commerciale. Mais un évènement risque de changer la donne. En effet, il semblerait que l’Empire de l’Est est sur le point de découvrir un moyen de générer de l’eau par la magie ce qui mettrait à mal l’hégémonie de votre guilde. Vous allez donc devoir traverser le monde aride d’Aridia et différents lieux qui le composent pour tenter d’en savoir plus sur cette fameuse découverte.

Tout au long de votre périple, vous allez non seulement devoir affronter nombre d’ennemis et résoudre diverses énigmes mais vous aurez la possibilité de glaner divers objets et consommables qui amélioreront les capacités de votre héros. Par ailleurs, un arbre de compétences sera à débloquer au fur et à mesure de votre progression.

Ce projet est en cours de développement et l’équipe a lancé sa page Kickstarter pour avoir le soutien de la communauté. L’équipe cherche à récolter 30000€ pour terminer le projet. Si le projet vous intéresse et que vous voulez soutenir ces frenchies, allez jeter un coup d’oeil sur la page Kickstarter.

En attendant, voici déjà une galerie d’images et une première bande-annonce.