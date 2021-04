Apple retourne à ses fondamentaux avec de nouveaux iMac multicolores

Nombre d’observateurs l’avaient prédit. Apple a bel et bien mis à jour – enfin – son célèbre iMac avec un tout nouveau design ultra fin et une flopée de couleurs qui vont rappeler aux plus anciens d’entre vous les premières générations d’iMac au début des années 2000.

Avec ce nouvel iMac, Apple a enfin réussi à pousser le concept du tout-en-un a sa plus simple expression à savoir un écran. En effet, il suffit de regarder les images et les vidéos ci-dessous pour constater que les 1,15cm d’épaisseur font de cet iMac un écran presque plus fin que la grande majorité des moniteurs. Evidemment les âmes chagrines critiqueront la zone basse de l’appareil préférant certainement que la façade soit 100% écran. Personnellement, je trouve le design sobre et élégant tout en gardant l’identité reconnaissable de la série des iMac. Bref, les goûts et les couleurs.

Parlons-en justement des couleurs. Après des années d’iMac blanc puis gris, Apple retourne donc aux couleurs pastels rappelant les iMac du début des années 2000. En tout, ce sont 7 couleurs que les futurs possesseurs d’iMac pourront choisir. Toutefois certaines couleurs ne seront pas disponibles dans le modèle de base de l’iMac 2021. Les versions bleue, verte, rose et argent seront disponibles quelle que soit la configuration. Il faudra opter pour les configurations supérieures pour pouvoir opter pour les couleurs jaune, orange et mauve. Pour sûr les utilisateurs qui aiment matcher leur matériel à la décoration intérieure vont adorer. Je vois déjà les Youtubers faire trôner leur iMac dans l’arrière-plan de toutes leurs vidéos.

Côté technique, la plus grande nouvelle mais sans surprise aucune est l’utilisation de la puce maison M1. Je ne reviens pas sur les avantages du M1, reportez-vous à mon article sur le Mac Mini M1 pour en apprendre plus. Mais pour résumer, en intégrant cette puce, Apple offre à son iMac une sacrée performance pour une machine multi-usages que ce soit au domicile ou en entreprise. A moins d’usages très spécifiques et intensives, le M1 fera largement son job à faire tourner tous types d’applications avec de bonnes performances y compris dans des domaines comme la vidéo, le son ou le jeu. Comme pour les autres Mac à base de M1, vous aurez le choix entre 8 ou 16Go de RAM et de 256Go à 2To de SSD. Dans la très grande majorité des cas le 8Go/256Go SSD suffisent mais pour être un peu plus tranquille je conseillerais 512Go de stockage avec un disque externe pour le stockage massif de données si vous en avez. Le modèle de base possède la M1 light à savoir que la seule différence est de proposer 7 coeurs GPU au lieu de 8 sur les autres modèles. Pour la majorité des utilisateurs, ce n’est pas gênant et ça vous économise quelques euros 🙂

Ce nouvel iMac présente un écran 24 pouces d’une résolution de 4480 x 2520 pixels pour une luminosité de 500 nits. C’est un bel écran et est donc désormais le minimum qu’Apple devrait proposer sur les iMac. Exit le modèle 21,5″. Les rumeurs évoquent de futurs iMac, sans doute iMac Pro, avec des tailles d’écran nettement supérieures. On peut sans doute espérer un iMac Pro avec un écran 32 pouces.

En ces temps où le télétravail prime, la présence d’une webcam est cruciale. Ce nouvel iMac intègre une caméra FaceTime 1080p avec de nouveaux micros et un système sonore compatible Dolby Atmos avec 6 enceintes pour un son plus clean. L’image de la webcam passe par ailleurs par la moulinette M1 qui grâce à l’ISP (Image Signal Processor) et au Neural Engine pour améliorer l’image en temps réel.

Excepté le modèle de base, tous les iMac sont fournis avec le nouveau clavier intégrant le touchID bien pratique pour débloquer la machine, payer ou accéder à des sites et des données protégées. Sur le modèle de base, il est possible de choisir ce clavier moyennant un surplus évidemment. A noter qu’il existe également une version avec pavé numérique en option. Pour le moment, on ne peut pas acheter ces claviers indépendamment d’autant plus que ces claviers ne sont compatibles qu’avec les Mac à base de M1 en raison de l’utilisation de l’enclave de sécurité intégrée à cette puce. Apple les sortira probablement ultérieurement. Ces claviers sont évidemment assortis à l’iMac de votre choix. Il en va de même pour la souris incluse ou le trackpad en option.

Enfin côté connectique, si le modèle ne propose deux ports Thunderbolt3/USB4 impliquant qu’il faudrait alors investir dans un hub USB-C pour pouvoir y relier plein de périphériques, les modèles supérieurs de cet iMac ajoutent deux ports USB 3.1 Gen 2 en plus. Ca reste correct mais sans doute insuffisant à certains. L’alimentation est d’un nouveau format propriétaire et comprend un bloc d’alimentation externe. J’avoue que je ne suis pas fan des blocs d’alimentation externes mais vu la finesse de l’engin sans doute qu’Apple n’avait pas la place. A noter que sur le bloc se situe sur les modèles supérieurs une prise Giga Ethernet.