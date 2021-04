Tales of Arise débarquera sur consoles et PC à la rentrée de septembre

Franchise prolixe dans le monde du jeu de rôle à la japonaise, la série des Tales Of remet le couvert pour ses 25 ans avec un nouvel épisode à venir à la fin de l’année.

Si les dernières itérations de la série n’étaient pas signes de grandes évolutions techniques, Tales of Arise entend bien relever le niveau et c’est tant mieux.

Producteur de ce nouvel opus, Yusuke Tomizawa et Bandai Namco Studios insistent d’ailleurs fortement sur ce nouveau gap graphique et technique. Cell-shading oblige, la technologie baptisée « Atmospheric Shader » basée sur le moteur Unreal Engine nous offre effectivement un aspect visuel aux antipodes de celui proposé par les précédents opus.

Dans Tales of Arise, il sera question d’une intrigue sur fond d’esclavage et de pillage des ressources de la planète Rena. Principaux protagonistes de l’intrigue, Alphen et Shionne auront fort à faire pour participer à la libération des Dahnans, peuple opprimé depuis plus de trois siècles par les Renans.

Quant aux mécaniques de jeu, si elles demeurent pour l’essentiel inchangées afin de satisfaire les fans les plus férus, le système de combat bénéficiera pour sa part d’une refonte assez franche. Annoncé comme plus réactif e spectaculaire, il devrait coller ainsi aux standards du moment.

Tales of Arise est disponible dès aujourd’hui en précommande en versions physiques et numériques et propose bien évidemment quelques bonus. On retrouvera pêle-mêle de nouveaux costumes pour Alphen et Shionne, des accessoires, recettes de cuisine et autres ingrédients également exclusifs.

Des éditions spéciales du titre sont également prévues et en voici tous les détails:

L’édition Deluxe contiendra les éléments suivants :

Pack d’objets Premium (or, ustensiles de cuisine et bonus)

Pack de costumes Premium (8 costumes complets et 6 accessoires)

Pack de voyage Premium (tout le nécessaire pour mieux cuisiner et fabriquer des objets, ainsi que des remises dans les boutiques)

L’édition Ultimate contiendra :

Contenu de l’édition Deluxe

Costumes supplémentaires pour les personnages et des costumes spéciaux inspirés par les autres jeux Bandai Namco.

Une édition Collector physique sera également disponible et regroupera :

Tout le contenu de l’édition Ultimate

Une figurine exclusive

Un steelbook

Un artbook

La bande-son du jeu

Enfin, une édition spéciale Hootle sera proposée en exclusivité dans la boutique Bandai Namco Europe. Elle contiendra :

Le jeu de base

Une boîte en métal

Un artbook

La bande-son

Une peluche Hootle de 15 cm et 4 accessoires

Un DLC Hootle pour le jeu

Des autocollants

3 tirages d’art

Tales of Arise sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S le 10 septembre prochain.