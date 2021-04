Respawn annonce l’arrivée de la prochaine saison d’Apex Legends avec une vidéo

Après l’annonce d’un Apex Legends Mobile qui va arriver d’ici la fin de l’année, les versions consoles et PC continuent leur évolution avec l’arrivée prochaine de la nouvelle saison nommée Postérité.

Pour célébrer cette annonce et titiller votre intérêt Respawn Entertainment lâche une toute première vidéo cinématique plutôt sympathique que vous pouvez voir ci-dessous.

Cette nouvelle saison va débuter le 4 mai prochain et permettra à toutes les légendes de s’affronter de nouveau dans un environnement underground. Postérité ajoutera de plus un mode Arènes ainsi qu’une nouvelle légende Valkyrie. Equipée d’un jetpack et pourra dominer ses adversaires depuis les airs et balancer ses missiles. Chaque légende aura des mouvements spéciaux et aptitudes uniques pour des combats équilibrés.

Apex Legends est disponible en free to play sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Il est également jouable sur PS5 et XSX/XSS.