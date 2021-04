Among Us enfin confirmé sur les consoles PlayStation pour cette année

Depuis des mois nombre de fans et une communauté ont poussé ce jeu de déduction en ligne au firmament. Et pourtant visuellement, Among Us n’a rien de vraiment transcendant, au contraire. Mais jusqu’à présent, ce titre n’existait pas sur les consoles de Sony. La chose va être corrigée.

Pour rappel, Among Us est un jeu multijoueur de 4 à 10. L’action se passe dans une des cartes du jeu où les différents membres agissent. Dans la liste des participants certains seront attribués le rôle d’imposteurs et le reste comme des membres d’équipage. Chacun aura ses tâches mais les imposteurs sont là pour « foutre le bordel » en évitant si possible de se faire démasquer.

Bref, le concept initial pour Among Us sorti au début sur mobile a plu puisque depuis, le titre a conquis nombre de machines et une grosse communauté. Il manquait donc que les joueurs PlayStation. L’équipe prévoit donc de sortir Among Us sur PS5 et PS4 d’ici la fin 2021.