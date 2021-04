Destiny 2 – Le raid du Caveau de Verre débarque en mai

Annoncé il y a déjà un moment, Bungie va enfin nous ressortir le fameux raid du Caveau de Verre que les fans du premier Destiny ont connu. On va donc de nouveau y retourner et combattre Atheon une fois encore.

Le raid du Caveau de Verre sera disponible à partir du 22 mai à 19h heure française. Cela va rappeler de sacrés souvenirs à nombre de vétérans de Destiny premier du nom comme votre serviteur. Il fut le tout premier raid et était plutôt coton. La toute première fois que je l’ai réussi, cela fût totalement par hasard. Alors que je me baladais sur la Tour, un gardien qui m’était inconnu m’envoya un message car son équipe cherchait 2 joueurs. Comme j’étais avec un de mes comparses on y est allé. Autant vous dire que se lancer dans un raid dans un jeu encore assez mystérieux pour nombre de joueurs, c’était excitant et on s’en est pris plein la gueule dès la seconde phase (avec les oracles). Mon comparse avait dû se déconnecter donc l’équipe a trouvé un sixième pour compléter et quelle fût pas ma surprise de me retrouver face à Atheon 2-3 heures après et réussir le dit raid et choper à mon plus grand bonheur mon arme favorite de tous les Destiny à savoir l’Exégèse du Vex – j’espère qu’on aura une nouvelle version de ce gun d’ailleurs pour ce nouveau caveau. Par la suite, j’ai aussi récupéré le meilleur fusil éclaireur de Destiny 1, la Vision des Confluences. Un petit détail tout de même. J’ai réussi ce dit raid la première fois en jouant avec 5 allemands qui ne parlaient pas français et seul un parlait un anglais compréhensible. Autant dire que cela apporte un challenge supplémentaire 😉

Bref, pour beaucoup de vétérans de Destiny, le raid du Caveau de Verre reste dans nos mémoires. Même si on peut critiquer son recyclage, je serais curieux avec mon clan de voir ce que cela va donner. Bungie indique qu’ils ont tenté de garder l’esprit de l’original tout en y apportant quelques nouveautés. D’ailleurs, puisque le raid risque tout de même d’être suffisamment familier pour les vétérans, Bungie va intégrer une fois encore le mode concours. Je vois déjà nombre d’équipes à travers le monde tenter de finir ce nouveau caveau au plus vite. Tous les membres de l’escouade seront plafonnés à 1300 de puissance.

Mais être la première équipe ne consiste pas uniquement dans le fait d’avoir éliminé Atheon. En effet, avec le mode concours activé, il va falloir finir le raid pour activer un nouveau mode challenge et un nouveau triomphe nommé en anglais Tempo’s Edge. Il s’agit d’une liste de triomphes à réussir dans le raid. L’équipe gagnante sera proclamée uniquement lorsqu’elle aura obtenue ce triomphe. Sachant qu’à chaque rencontre – séquence si vous voulez dans le raid – il y a des conditions/triomphes à terminer, si vous les ratez dans une rencontre, c’est le wipe complet. Autant dire que ça va être coton et que l’équipe aura intérêt à être aussi rigoureux que performant.

Le mode challenge et le triomphe Tempo’s Edge ne seront disponibles que les premiers 24 heures après la sortie du raid. Ils reviendront plus tard dans la saison toutefois. Bungie compte certainement sur le niveau des équipes pour terminer tout cela dans les premières 24h pour sûr 😉

Petit détail. L’entrée du caveau de verre est une zone privée pour votre escouade et non une zone de la map de Venus qu’on a connu. Donc on ne pourra pas y rencontrer d’autres joueurs hors escouade dans les parages et on pourra évidemment pas explorer Venus de nouveau puisque Bungie n’a probablement pas remaniée l’intégralité de la carte pour Destiny 2.

Bref, même si c’est pas du tout neuf, je prends quand même histoire de faire mumuse avec un vieux raid. J’espère juste qu’on pourra y récupérer les armes de l’époque dans des versions modernisées :p