Découvrez un peu de gameplay de R-Type Final 2

Les shoot’em up ont eu leur âge d’or dans les années 80 et début des années 90. Depuis c’est un peu la descente infernale même si des petits nouveaux ont tenté l’aventure. Les grands classiques restent dans toutes les mémoires dont R-Type qui a apporté un peu de nouveauté à l’époque.

Irem, le développeur nippon du tout premier R-Type sorti en 1987, avait réussi à apporter de la nouveauté dans les shoot’em up à scrolling horizontal avec le concept du méga canon activable en maintenant le bouton de tir ainsi que le fameux Force, l’appareil auxiliaire qu’on pouvait placer devant et derrière le vaisseau ou envoyer en éclaireur. Bref, R-Type est devenu l’une des références du genre et a même été bien souvent copié au point même d’avoir des clones comme le fameux Katakis la même année sur C64 par Rainbow Arts et adapté à l’Amiga par les allemands de Factor 5 (ceux qui ont fait les Turrican ou encore les Star Wars Rogue Squadron sur GameCube par la suite notamment). L’anecdote d’ailleurs est que la trop forte ressemblance de Katakis avec R-Type avait poussé Activision Europe à poser un ultimatum : sois vous convertissez R-Type l’original sur Amiga pour nous, soit on vous fout un procès. C’est comme ça que les joueurs sur Amiga comme votre serviteur a pu jouer à R-Type soigneusement adapté sur Amiga par Factor 5. L’équipe allemande était d’ailleurs aux anges d’avoir pu au final travailler sur l’original. Katakis ressortit deux ans après sous le nom de Denaris libre de toute menace judiciaire.

Bref, c’était donc le petit quart d’heure de culture pour vous présenter la vidéo ci-dessous capturée sur PS5 pour un jeu PS4 (aucune amélioration technique soit dit en passant). Ce R-Type Final 2 reprend évidemment tous les ingrédients du titre originel avec une réalisation un peu plus moderne – quoique pas au goût du jour. Vous pouvez donc y jeter un coup d’oeil en attendant le test que je vous prépare pour bientôt

R-Type Final 2 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC et fonctionne sur les consoles next gen.