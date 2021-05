Le retour de Darius Burst sur PS4 et Switch

L’un des classiques du shoot’em up made in Taito revient sur le devant de la scène avec une nouvelle version nommée DariusBurst Another Chronicle Ex+. Fans du genre, préparez votre carte bleue.

Taito et ININ Games annoncent donc fièrement une nouvelle version de ce célèbre shoot’em up. J’ai une petite larme à son évocation pour avoir découvert la célèbre borne d’arcade triple écran à l’époque. Depuis, nombre de versions et d’adaptations ont vu le jour dont fait partie DarirusBurst qui a vu le jour en 2009 sur PSP. J’ai d’ailleurs récemment capturé le jeu en vidéo pour notre chaîne PlayscopeTimeline (cf. vidéo ci-dessous).

L’annonce donc du duo a de quoi me ravir même si je sais bien que je vais en « chier » pour avancer dans le jeu. Avec l’âge, je n’ai plus la dextérité de ma tendre jeunesse 😉

Pour ce DariusBurst Another Chronicle EX+, il s’agit en fait d’une version revisitée de la version borne d’arcade de DariusBurst avec des graphismes en 3D. Toujours développé par l’équipe de Pyramid Inc, cette nouvelle version reprend donc tout le contenu de la version arcade avec nombre d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

Ainsi DariusBurst Another Chronicle EX+ aura droit notamment à :

Jeu en coop local jusqu’à 4 joueurs

4 modes de jeu et de nouveaux scénarios

Des graphismes modernisés

Un affichage au format très large pour reproduire le double écran de la borne d’arcade de l’époque

Bref, il me tarde de me lancer dessus sur mon grand écran pour en profiter.

DariusBurst Another Chronicle EX+ est prévu sur PS4 et Switch pour cet été.