Découvrez le prologue de Remnant From The Ashes

Gunfire Games et Perfect World ont mis à disposition des possesseurs de la PS5 et XSX/XSS une mise à jour pour profiter du surplus de puissance. Je vous propose de voir ce que cela donne sur PS5.

La vidéo ci-dessous a donc été capturé sur PS5 en 4K HDR. Vous pourrez constater que le jeu tourne bien à 60 images/seconde dans l’ensemble. Par contre cela ne semble pas changer côté qualité de textures et modélisations. Cela reste un titre PS4/Xbox One juste avec une résolution supérieure et un meilleur framerate. Le jeu est donc plus agréable sur next gen mais sans aucune autre amélioration graphique contrairement à d’autres titres.

Remnant From The Ashes est disponible sur PS4, Xbox One et PC.