Découvrez la première vidéo de gameplay d’Horizon Forbidden West sur PS5

Sony vient tout juste de dévoiler une toute première vidéo de gameplay de second volet des aventures d’Aloy. Et à en juger par ces premières séquences de jeu, les fans du premier vont adorer.

J’avais terminé le premier volet et voir ces premières images de la suite m’interpelle au plus haut point. La vidéo montrée dure 14 minutes (hors séquence de blabla et un brin d’explication). On peut ainsi découvrir Aloy encore plus dynamique avec de nouvelles possibilités.

Horizon Forbidden West se déroule 6 mois après les évènements du premier épisode. Cette fois-ci Aloy part enquêter sur un fléau mystérieux qui sévit à l’ouest. Elle va alors découvrir de nouveaux environnements encore plus riches, de nouvelles tribus dont certains maîtrisent le contrôle des machines. Au long de cette aventure, Aloy sera aidé par divers protagonistes dont Erend qu’on avait rencontré lors du premier épisode. A vous la découverte des ruines de San Francisco et ses environs.

Aloy aura donc de nouveaux équipements pour pouvoir survivre dans ce monde encore plus hostile. L’attracteur va lui permettre de grimper ou fuir plus rapidement. En gros, il s’agit d’un grappin. Pour sauter de très grandes hauteurs et ne pas s’écraser, Aloy possède désormais un appareil nommé l’Ailegide, une sorte de parapente magnétique. Et pour explorer les profondeurs de l’océan, un masque de plongée lui permettra d’explorer à sa guise sans limite de temps. Comme dans le premier volet, on pourra pirater les machines pour en prendre le contrôle et les chevaucher.

Côté armes, l’arsenal d’Aloy s’enrichit. On retrouve toujours la lance et l’arc d’Aloy mais avec de nouveaux possibilités de combo et des munitions spéciales inédites.

Pour cette suite, outre des environnements différents du premier volet mais encore plus riches et détaillés, Guerrilla semble avoir mis le focus sur le système de combat pour rendre tout ça plus dynamique. On peut toutefois s’attendre à une partie exploration poussée.

La vidéo capturée sur PS5 est somptueuse. Le jeu semble prévu pour tourner en 30fps sur PS5 en 4K avec pour sûr une résolution dynamique à en juger par la résolution maximale de la vidéo ci-dessous. Puisque le titre est également prévu sur PS4, je suis bien curieux de voir comment cela va tourner sur l’ancienne machine de Sony qui sera sans doute focalisé sur le 1080p30 au maximum. On ne sait pas non plus si Guerrilla a prévu un mode performance pour atteindre le 60fps.

Il va falloir attendre encore de longs mois pour en savoir plus sur ce titre. Alors en attendant, profitez de la vidéo !

Horizon Forbidden West est prévu sur PS5 et PS4. Aucune date n’a été pour le moment confirmé.