Suivez la conférence conjointe Xbox/Bethesda ici

Après Ubisoft, Gearbox Entertainment et Devolver Digital hier, c’est donc au tour de Microsoft et Bethesda d’ouvrir le bal de cette seconde journée de livestreams.

Depuis le rachat de Bethesda par Microsoft, il n’est pas étonnant de voir qu’ils ont voulu faire d’une pierre deux coups en faisant leur showcase de manière conjointe lors de cet E3 2021 virtuel. Le stream va donc débuter ce soir à 19h heure française et vous pourrez le suivre via le player vidéo ci-dessous si vous le souhaitez.

Qu’est-ce qu’on peut espérer? Espérons que Microsoft ait enfin plus de choses à montrer de leurs propres titres. Un nouveau Forza est quasi-certain. On peut imaginer qu’on verra quelque chose de plus concret sur Senua’s Saga Hellblade 2 aussi. Evidemment, les fans espèrent qu’Halo Infinite ait bien évolué avec le report l’an dernier du lancement. Parmi les autres titres, sans doute pourra-t-on aussi voir Psychonauts 2, Everwild ou encore State of Decay 3. D’autres projets en cours chez Microsoft Game Studios sont moins probables. Je pense notamment à Perfect Dark ou encore Fable mais qui sait.

Chez Bethesda, c’est un peu l’inconnu. Le rachat a dû un minimum chambouler les plans. Les projets qui étaient en cours sont Deathloop qui conserve pour le moment l’exclu PS5 donc probablement absent de cette conférence tout comme Ghostwire Tokyo. Evidemment Microsoft et Bethesda pourraient toujours les montrer puisqu’ils sortent sur PC mais bon, j’ai comme un doute. Beaucoup espèrent pouvoir voir Starfield et ou The Elder Scrolls VI mais à mon avis ce serait un peu tôt.

Evidemment, les deux éditeurs peuvent également avoir des surprises et des nouveautés auquel cas, ce serait sans doute des vidéos d’annonce et de teasing plus que du concret.

Bref, rendez-vous à 19h ce soir pour juger sur pièces.