Et si Sony rachètait également Bluepoint Games ?

C’est en tous les cas ce que semble avoir involontairement confirmé Sony sur le compte Twitter officiel de PlayStation Japon (tweet retiré depuis) via l’image que je vous propose en couverture.

Même si rien n’est officiel à l’heure où j’écris ces lignes, le rachat de Bluepoint Games par Sony pour les intégrer à PlayStation Studios ne serait pas vraiment étonnant. Les texans de Bluepoint Games ont, en effet, souvent oeuvré pour le compte de Sony pour divers remasters comme God of War Collection, Ico et Shadow of the Colossus sur PS3 ou encore Uncharted The Nathan Drake Collection, Gravity Rush Remastered et le remake de Shadow of the Colossus sur PS4 et surtout le récent remake de Demon’s Souls sur PS5. L’équipe a également travaillé pour d’autres comme EA avec l’adaptation de Titanfall sur Xbox 360 ou encore Konami pour Metal Gear Solid HD Collection toujours sur Xbox 360.

Bref, spécialistes des remasters et plus récemment des remakes, l’équipe a gagné en expérience et possède les capacités pour soit travailler sur de véritables remakes comme le démontre le décent et l’excellent remake de Demon’s Souls mais également certainement les capacités pour produire un titre inédit.

Même si j’aime bien voir des remakes bien exécutés comme savent le faire Bluepoint Games, j’espère que l’équipe pourra se lancer dans des créations originales.

On va voir si Sony confirme ce rachat dans les prochaines heures ou jours.