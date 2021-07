Les montpelliérains de BBlack Studio préparent le lancement de Cranked Up sur PC

L’équipe française de BBlack Studio peaufine leur tout premier bébé, Cranked Up. Si vous êtes du genre à aimer les challenges, voilà un titre qui mêle un univers délire avec un gameplay qui va rappeler des souvenirs aux fans de Trials.

Ainsi en lieu et place d’une moto de trial et son pilote tentant tant bien que mal d’atteindre la ligne d’arrivée tout en passant nombre d’obstacles, Cranked Up vous fera incarner un… donut animal. Oui, je sais. C’est du pur délire qui a dû provenir d’un brainstorming arrosé. Ce donut est en plus doté de fusées

Toujours est-il donc qu’il va falloir faire traverser une cinquantaine de niveaux truffés d’obstacles en tous genres à ce donut animal. Et même après avoir terminé les 50 niveaux qui pourraient se terminer en 2 heures si vous êtes un crack, vous aurez ensuite un mode Floor is Lava où la moindre erreur ne pardonne pas. Un mode chrono est également prévu où il faudra battre les fantômes de trois niveaux pour obtenir diverses médailles. Enfin le mode challenge, le gameplay change un peu car non seulement il faudra contrôler le donut correctement mais en plus activer les fusées à bon escient.

Cranked Up est prévu pour le 13 juillet 2021 sur PC pour 10€. Vous aurez même droit à une promo de 20% si vous l’achetez pendant la semaine de lancement. Pour vous faire une idée, voici une vidéo et la galerie d’images.