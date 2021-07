Sega annonce Company of Heroes 3

Sega et Relic annoncent enfin le retour d’une franchise qui s’était fait oublier depuis des années : Company of Heroes. Avec ce troisième volet annoncé, les fans de jeux de stratégie dans l’univers seconde guerre mondiale peuvent déjà se frotter les mains.

Avec Company of Heroes 3 c’est le retour du jeu de stratégie temps réel qui avait passionné un grand nombre de joueurs sur PC en 2006 pour le premier et en 2013 pour le second – même s’il y a eu également un titre iPad plus récemment. Prévu pour 2022, Company of Heroes 3 devrait donc reprendre bien des ingrédients de ses prédécesseurs avec une réalisation évidemment plus moderne.

Utilisant l’Essence Engine 5, le moteur maison de Relic, Company of Heroes 3 nous embarque de nouveau dans des évènements méconnus de la seconde guerre mondiale sur des théâtres d’opération en Méditerranée. Côté gameplay, RTS oblige, vous pourrez diriger nombre de troupes sur terre mais aussi dans les airs et sur mer. A vous de créer votre propre chaîne de ravitaillement pour reprendre l’Italie. Et toutes vos décisions et votre performance impacteront non seulement les batailles mais également l’histoire de la guerre.

Company of Heroes 3 sortira sur PC en 2022.