Découvrez Shadow of the Tomb Raider patché sur PS5 jusqu’en 4K60 HDR

Comme promis, voici donc le prologue du jeu histoire que vous puissiez vous faire une idée de l’avantage de jouer à Shadow of the Tomb Raider sur PS5.

En effet depuis la dernière mise à jour 2.01, Eidos Montréal et Crystal Dynamics permet à la PS5 de tourner en 4K 60 images/seconde. Cette vidéo a donc été capturé sur le mode 4K sur une PS5 et en effet, le framerate est bien plus agréable rendant le jeu encore plus immersif.

Shadow of the Tomb Raider est le dernier volet disponible de la saga Tomb Raider. Le jeu est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia avec des mises à jour sur PS5 et XSX/S.