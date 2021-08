Les fonctionnalités PS5 de The Medium en vidéo

Les polonais de Bloober Team dévoilent une vidéo montrant la gestion du Dualsense dans leur jeu d’aventure The Medium qui devrait sortir à la rentrée.

Déjà disponible sur XSX/S et PC en version numérique depuis un moment, The Medium va enfin sortir sur PS5 mais également sur XSX/S et PC en version physique.

Pour la version PS5, l’équipe fait un petit effort pour utiliser les capacités du DualSense de la console. Les gâchettes adaptatives vont ainsi servir pour le blast spirituel. Plus vous allez le charger en moins vous sentirez de résistance sur la gâchette.

Le retour haptique sera aussi mis à contribution pour vous faire ressentir bien des aspects du jeu comme les impacts des créatures sur votre bouclier. Lorsque Marianne doit retenir sa respiration pour ne pas se faire repérer, le retour haptique va monter en intensité et fréquence pour vous signifier qu’elle est presque à court d’air.

Les contrôles tactiles et de mouvement possibles avec le Dualsense. On peut simplement bouger le pad pour scruter un décor ou utiliser le pavé tactile pour examiner des objets.

La barre lumineuse du Dualsense va également servir notamment pour vous indiquer la proximité d’ennemis en clignotant comme votre torche à l’écran. L’enceinte intégré au pad jouera des sons en fonction des objets utilisés.

Bref, Bloober Team a voulu tout faire pour vous faire ressentir et plonger dans l’univers bien particulier de The Medium.

Pour rappel, The Medium vous fait incarner Marianne qui doit sans cesse alterner entre le réel et le monde des esprits pour progresser et résoudre diverses énigmes. Vous pouvez allez lire notre test faite sur la version XSX.

The Medium sera disponible en magasin le 3 septembre 2021 sur PS5, XSX/S et PC. Une version spéciale nommée The Medium Two Worlds Special Launch Edition sera également disponible et comprendra outre le jeu, un steelbook, la bande originale et un artbook de 32 pages.