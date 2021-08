Peal Abyss dévoile DokeV, son futur jeu d’action/aventure monde ouvert

Voilà un projet de Pearl Abyss qui avait été déjà dévoilé en 2019. Avec DokeV, les créateurs de Black Desert se lancent dans un type de jeu et un univers totalement différent mais ô combien séduisant.

Imaginez un Pokémon avec un monde ouvert grouillant de vie où vous pourrez vous balader n’importe où avec une réalisation de très haut niveau, une ambiance mignon ultra-coloré, des animations nickel, de nombreuses activités pour vous occuper et une ambiance K-Pop et vous aurez une idée de ce que va offrir DokeV lorsqu’il sortira normalement en 2022 sur PC et consoles. Même si les consoles n’ont pas été défini, compte tenu de ce qu’on peut voir sur la vidéo, il y a fort à parier que les next gen seront concernés en priorité. A voir si Pearl Abyss sera capable de garder le même univers sur les PS4/Pro et Xbox One/X. Et je doute que la Switch soit concernée pour ce titre.

DokeV va donc vous faire incarner un gamin cherchant à collectionner les créatures nommées Dokebi. Il va donc falloir explorer le monde du jeu pour les trouver, les combattre à travers un système de combat en temps réel et utiliser nombre d’équipements et moyens de locomotion. Si vous regardez la vidéo ci-dessous, il y a de quoi faire d’autant plus que l’équipe a prévu également diverses activités annexes comme la pêche.

DokeV est prévu sur PC et consoles pour 2022.