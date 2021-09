Square Enix signe avec Top Gear pour son jeu de course Circuit Superstars

Montré il y a plus de deux ans, Circuit Superstars peine à sortir mis à part l’accès anticipé sur Steam pour la version PC. L’équipe semble continuer à bosser dessus et Square Enix annonce un partenariat avec la célèbre émission TV sur l’automobile, Top Gear.

Square Enix, Original Fire Games et la BBC annoncent donc un partenariat pour le jeu de course Circuit Superstars. Avec cette collaboration, Circuit Superstars va intégrer différents éléments de Top Gear comme une version en ligne de l’épreuve « star dans une voiture peu coûteuse » (star in a reasonably fast car en VO). Ainsi dès demain le 9 septembre, une série de vidéos sera diffusée animées par des personnalités issues des sports mécaniques, du eSports et de Youtube.

Les premiers participants à cette épreuve inspirée de celle de l’émission joueront ainsi à Circuit Superstars intégrant désormais le circuit de l’émission. Ils vont devoir s’entraîner et tenter de faire le meilleur temps sur la version virtuelle du circuit. Les premiers participants sont Romain Grosjean, pilote d’Indycar et de F1 ainsi que Lando Norris, pilote de F1. On pourra voir si leur talent de pilote suffira pour faire de même dans Circuit Superstars.

Le circuit de Top Gear sera intégré dans la version finale du jeu. Tous les futurs possesseurs pourront s’y essayer. Circuit Superstars bénéficiera d’un suivi après la sortie du jeu avec de nombreux contenus additionnels spécialement développé sur le thème de Top Gear.

Pour rappel, Circuit Superstars est un projet d’une jeune équipe mexicaine qui reprend le bon vieux concept des jeux de course en vue aérienne comme les classiques Supersprint ou Supercars. J’avais repéré ce titre il y a deux ans et il me tarde de découvrir la version finale 😉

Circuit Superstars est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC avant la fin de cette année 2021. Les joueurs sur PC peuvent aller sur Steam et se lancer dans l’accès anticipé.