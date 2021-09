La sortie d’Elyon se précise avec des cadeaux au lancement

Après une bêta en mai dernier, Elyon, le prochain MMORPG de Bluehole Studio et de l’éditeur Kakao Games s’apprête à sortir en free to play dans les toutes prochaines semaines. Pour l’occasion, l’équipe va proposer quelques bonus pour celles et ceux qui vont s’inscrire.

Prévu pour le 20 octobre prochain, Elyon est donc un tout nouveau MMORPG à la réalisation plutôt impressionnante. Comme son nom l’indique, le jeu va vous plonger dans le monde d’Elyon ou se mêlent technologie et magie et où nombre de factions tentent de prendre le pouvoir. Comme tout MMORPG, vous allez pouvoir créer votre héros, développer ses compétences et gagner nombre de récompenses, d’équipements et d’armes pour progresser et gagner en puissance.

Initialement prévu avec un modèle économique différent, Bluehole Studio et Kakao Games ont décidé de transformer le jeu en free to play histoire que plus de joueurs puissent tenter l’aventure et créer ainsi une grosse communauté.

Avant la sortie, Bluehole Studio propose une vidéo cinématique histoire de vous mettre dans le bain. Par ailleurs, ceux qui iront s’inscrire à la newsletter de Kakao Games sur le site officiel recevront au lancement du jeu divers bonus in-game :

La tenue de l’Agent

Le chapeau oreilles de chat dandy

Une monture perroquet

La Bénédiction de l’Étoile (7 jours)