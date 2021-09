Logitech lance son clavier MX Keys Mini

Logitech s’était attaqué au clavier haut de gamme ciblant les créatifs avec son Craft puis le MX Keys. Tous deux proposaient un design et un toucher similaire avec un pavé numérique. Mais conscient de la demande de clavier plus compact, Logitech sort donc le MX Keys Mini.

Comme son nom le laisse supposer il s’agit d’une version tronquée du MX Keys. Logitech a tout bonnement retiré la partie pavé numérique sur la droite pour proposer un clavier plus compact correspondant à un autre public. Toujours clavier sans fil, le MX Keys Mini est proposé en trois coloris (graphite, gris pâle et rose). Il bénéficie du même mécanisme pour les touches nommé Perfect Stroke offrant un toucher vraiment confortable – j’utilise le Craft et le MX Keys quotidiennement donc je peux en témoigner.

Logitech a également placé des touches spécifiques. Ainsi vous découvrirez une touche de dictée (Windows et MacOS) mais aussi une touche pour l’activation et la désactivation du microphone ou encore une touche emoji. Ce clavier comme ses prédécesseurs est rétro-éclairé.

Rechargeable via le port USB-C intégré, vous pourrez relier le MX Keys Mini à trois appareils via Bluetooth et basculer de l’un à l’autre aisément. Ce MX Keys Mini est compatible avec tous les appareils Windows, MacOS, Linux, ChromeOS mais aussi iOS, iPadOS et d’autres appareils compatibles Bluetooth. L’autonomie annoncée est de 10 jours avec une charge complète et en usant du rétro-éclairage.

Le Logitech MX Keys Mini est disponible dès à présent pour 109€. Il existe une version dédiée au monde Mac au même tarif nommé tout simplement MX Keys Mini for Mac.