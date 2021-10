Konami annonce une première mise à jour de son eFootball 2022

A l’heure actuelle, il faut bien avouer qu’eFootball 2022 n’a rien de bien attirant avec un manque de contenu flagrant, des bugs et une réalisation et un gameplay en deça de son concurrent FIFA 22. Konami va tenter de corriger le tir rapidement.

Si côté contenus, il va falloir patienter puisque le nouveau modèle économique free to play prévoit des mises à jour plus ou moins régulières avec du contenu gratuit ou payant, côté correctifs, Konami a d’ores et déjà annoncé une première mise à jour numérotée 0.9.1 prévue pour le 28 octobre prochain – la numérotation admettant de facto que le jeu lancé n’était même pas une 1.0 ^_^.

Via un tweet, Konami annonce donc cette mise à jour pour régler les nombreux problèmes soulevés et continuer de soulever les joueurs. Histoire de calmer la communauté, Konami indique vouloir donner plus de détails à l’avenir et étudier tous les retours et les requêtes pour d’autres mises à jour.

Lancé la semaine dernière eFootball 2022 est donc la nouvelle approche de Konami ayant décidé d’abandonner la saga PES avec un nouveau modèle économique mais également un nouveau moteur de jeu abandonnant le Fox Engine au profit de l’Unreal Engine d’Epic Games.

Ce titre va forcément s’améliorer et s’enrichir au fil des mois mais comme tout free to play, il va falloir patienter. En attendant, puisqu’il est gratuit, vous pouvez toujours aller le télécharger et juger par vous-même si vous ne l’avez pas déjà fait.

eFootball 2022 est disponible en free to play sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Les versions mobiles arriveront d’ici la fin de l’année.