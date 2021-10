Trust annonce son nouveau microphone GXT 255+ Onyx pour les streamers et podcasters

Le marché des créateurs de contenu attire de plus en plus les compagnies. Nombreux sont les constructeurs d’accessoires gaming à s’y mettre et Trust en fait partie en annonçant son nouveau microphone GXT 255+ Onyx.

Entre des fabricants comme Elgato, Nacon, EPOS, Razer et Blue ou des compagnies traditionnelles du monde du son comme Rode ou Sennheiser, tout le monde y va de ses microphones ciblant les streamers et les créateurs de contenu. Trust fait également partie de ces sociétés et lance son nouveau microphone GTX 255+ Onyx.

Contrairement à tous ses concurrents, Trust a décidé de proposer un produit tout-en-un. En effet, le GXT 255+ Onyx comprend à la fois un microphone cardioïde mais également un bras articulé flexible et robuste qu’on peut fixer sur le rebord du bureau et une suspension antichoc. Plus besoin de devoir acheter séparément tous les éléments.

Microphone USB, vous pourrez facilement l’utiliser sur tout ordinateur. A noter, chose originale et pratique, que ce micro se branche sur un hub placé sur le bras articulé qui cache un câble USB que vous pourrez relier à votre ordinateur. Nul besoin donc de faire courir le câble USB du micro vers l’ordinateur. Votre bureau n’en sera que plus propre. Ce hub comprend d’ailleurs un second port USB pour pouvoir y connecter un autre périphérique.

Le microphone intègre un LED RGB 6 couleurs pour ceux qui aiment égayer leurs vidéos en mettant en avant leur micro. Le LED sert également d’indicateur notamment lorsque qu’il vire au rouge pour indiquer la coupure du micro. Une molette placée sur le micro permet le réglage du gain. Pour un retour sans latence, vous pourrez lui connecter un casque audio via la prise mini-jack. Le micro est également livré avec un filtre anti-pop.

Le GXT 255+ Onyx est disponible pour environ 200€.

