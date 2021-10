Overwatch mis à jour pour les XSX/S

Blizzard a enfin mis à jour son fameux Overwatch pour un peu tirer partie des capacités des Xbox Series X et S.

Ainsi via la dernière mise à jour, Overwatch va profiter de la puissance supplémentaire offerte pas les XSX et XSS pour un jeu encore plus fluide et un plus grand confort de jeu. Ainsi, Overwatch sur XSX/S offrira un mode 120Hz pour qui a l’écran compatible pour encore plus de fluidité et une latence réduite. Par ailleurs, le jeu profitera également de l’Auto HDR pour un visuel plus riche. Enfin, si vous installez le jeu sur le SSD interne à la console, vous profiterez de temps de chargement réduit également.

Vous savez ce qu’il fout reste à faire si vous voulez voir le résultat.

Overwatch est disponible sur PS4, Xbox One et PC.