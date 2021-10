Apple dévoile les AirPods 3ème génération

Si vous êtes fan de musique, vous connaissez certainement les AirPods d’Apple. Devenus véritables icônes de la musique mobile, on les voit partout y compris lors de vidéoconférences. Apple sort la troisième itération avec des fonctionnalités reprises des AirPods Pro.

Pour 199€, les AirPods 3ème génération ont de quoi séduire. Avec un design qui rappelle les AirPods Pro sans les embouts en silicon spécifique à la version pro, ces AirPods 3ème génération voient bien des aspects améliorés par rapport au modèle précédent.

Outre un nouveau design tout en restant assez proche de l’iconique design d’origine, ces AirPods 3ème génération empruntent des fonctions aux AirPods Pro. Ainsi, l’audio spatial fait son apparition pour vous immerger encore plus dans votre musique préférée en plus de la compatibilité Dolby Atmos. L’idéal est évidemment d’écouter des musiques ayant été mixé pour cette fonction qu’on trouve principalement dans le service de musique en streaming Apple Music mais grâce à la puce H1 de ces AirPods 3ème génération peuvent aussi traiter votre source sonore et générer une certaine spatialisation. Si vous possédez un appareil Apple récent, cet audio spatial bénéficie même du suivi dynamique de votre tête pour ajuster le son en fonction. Par ailleurs, à l’instar des technologies disponibles sur les AirPods Pro et AirPods Max, vous pourrez profiter de l’égalisation adaptative.

Autre fonctionnalité reprise des AirPods Pro, ces AirPods 3ème génération ont un capteur de détection de peau. Les AirPods 3ème génération détectent ainsi lorsqu’ils sont placés à l’oreille et sont capables de mettre en pause la lecture lorsqu’ils sont retirés.

La fonction Partage Audio devrait intéresser un certain public. En effet, grâce à cette fonction, vous pourrez partager votre source sonore provenant d’un iPad, d’un iPhone, d’un iPod Touch ou d’un Apple TV sur deux paires d’AirPods (également d’AirPods Pro et AirPods Max).

Pour proposer une qualité sonore via Bluetooth, les AirPods 3ème génération utilisent l’encodage AAC-ELD pour un son plus net et des voix naturelles lors des appels FaceTime. A noter que vous pouvez évidemment activer Siri avec ces AirPods comme c’était déjà le cas avec les précédents modèles. Les microphones intégrées beamforming vont améliorer la captation de votre voix en bloquant le bruit environnant.

Les sportifs apprécieront la résistance à l’eau et à la transpiration des AirPods 3ème génération. Pour le contrôle, on a toujours droit à un capteur-pression. Enfin, l’autonomie a été amélioré par rapport à son prédécesseur. Ainsi, les AirPods 3ème génération pemettent jusqu’à 6h d’écoute en une charge. Accompagné de son étui de charge, vous aurez en tout jusqu’à 30h d’écoute. A noter pour ce dernier qu’il est compatible avec l’écosystème MagSafe pour le chargement sans fil et permet d’obtenir 1h d’écoute en 5 minutes de charge.

Bref, Apple, comme bien d’autres constructeurs, déclinent des technologies de modèles plus haut de gamme vers l’entrée de gamme ce qui ne devrait pas déplaire. Les AirPods Pro et Max gardent toutefois certaines capacités comme la réduction de bruit active notamment.

Les AirPods 3ème génération sont dès à présent disponibles à la précommande pour une sortie officielle prévue pour le 26 octobre prochain.