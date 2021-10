Premières images et nouvelle vidéo de GTA The Trilogy The Definitive Edition

Rockstar Games avait annoncé il y a peu la sortie d’une compilation de trois volets de la saga Grand Theft Auto remasterisée pour l’occasion et nommée Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Après un teaser, on peut désormais voir à quoi cela va ressembler.

Puisqu’il s’agit de remasters, il ne fallait pas s’attendre à des réalisations incroyables. Toutefois le travail visuel est suffisamment significatif pour rendre cette trilogie attirante aux vétérans comme aux nouveaux joueurs. Vous pouvez juger par vous-même avec les quelques images et la nouvelle vidéo ci-dessous.

Pour rappel, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition regroupe des remasters de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas. Les jeux ne bénéficieront pas de contenus inédits mais surtout d’un remaniement sur les commandes plus modernes notamment un meilleur ciblage et verrouillage de la visée et des interfaces remaniées. Les fanatiques de trophées et succès seront contents d’apprendre qu’ils en auront des nouveaux à débloquer. Cela concerne toutes les versions. Toutefois la version Switch aura ses propres améliorations comme la gestion de l’écran tactile, la visée gyroscopique. La version PC sera compatible avec le Nvidia DLSS pour booster le framerate. Mais soyons clairs, compte tenu de la réalisation même modernisée, la majorité des consoles et le PC n’auront aucun mal à faire tourner les jeux avec fluidité. Enfin, espérons-le.

Puisque je vous parle de technique, les jeux vont bénéficier d’améliorations sur les effets spéciaux dont l’éclairage, la gestion des ombres, de la météo ou des reflets. Les modèles 3D des personnages et des véhicules ont été retravaillés même si ce n’est forcément pas du niveau d’un GTA IV ou GTA V. Le jeu monte également en résolution puisque les titres originels étaient en SD. Les environnements seront enrichis avec une nouvelle végétation et une distance d’affichage accrue.

Les joueurs sur PS5 et PS4/Pro abonnés à PlayStation Now pourront jouer au volet GTA III The Definitive Edition gratuitement à partir du 7 décembre 2021. Ceux sur XSX/S et Xbox One/X pourront jouer à GTA San Andreas The Definitive Edition à partir du 11 novembre 2021.

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition sortira le 11 novembre 2021 sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, Switch et PC. Des versions iOS et Android sont prévues ultérieurement.