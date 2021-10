Un nouvel abonnement pour GeForce Now pour jouer avec une RTX 3080

Le cloud gaming de Nvidia a une approche un peu particulière par rapport à des concurrents comme Stadia, Xbox Cloud ou PlayStation Now. Et Nvidia va encore se distinguer.

En effet, Nvidia annonce un nouvel abonnement et donc un nouveau tarif. Si GeForce Now est toujours accessible gratuitement avec des limitations ou avec des avantages moyennant 10€ par mois, Nvidia va propose une offre plus chère avec un argument qui pourrait en intéresser plus d’un.

Ainsi, cet abonnement donne ainsi accès à des serveurs embarquant les fameuses cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3080. Moyennant 100€ tous les 6 mois, vous pourrez jouer aux jeux PC que vous possédez sur des plateformes comme Steam via le cloud avec la qualité rendue possible grâce à la GeForce RTX 3080 comme le ray tracing, le DLSS et ses autres fonctionnalités sur les jeux compatibles. Bref, vous aurez l’excellence du jeu PC en streaming sur la majeure partie des appareils existants. Vous pourrez ainsi avoir des sessions de 8 heures de jeu (contre 6h pour l’abonnement prioritaire et 1h pour l’abonnement gratuit) et jouer jusqu’à la résolution 4K sur la Shield TV HDR ou 1440p à 120FPS sur PC et Mac.

Pour rappel GeForce Now nécessite une bonne connexion internet pour pouvoir jouer en streaming sur PC, Mac, iOS, Android, Shield TV.

Les précommandes pour ce troisième abonnement sont lancées. Vous pouvez être notifié via le site officiel.