Tiny Tina et la Forteresse du Dragon Une aventure merveilleuse disponible pour 10€

“Tiny Tina et la Forteresse du Dragon est l’un des contenus les plus importants que Gearbox n’ait jamais conçu” commente Randy Pitchford, Producteur exécutif de Tiny Tina et la Forteresse du Dragon.”Avec la version originale Forteresse du Dragon, nous avons non seulement introduit un genre entièrement nouveau dans la série Borderlands acclamée par la critique, nous avons également imaginé un des scénarios et des gameplay parmi les plus impressionnants créés par Gearbox. J’ai le plaisir d’annoncer que l’aventure originale de Tiny Tina est disponible immédiatement pour une nouvelle génération de joueurs, et aussi pour les fans de longue date qui pourront revenir là où l’histoire a commencé et revivre la magie qui a inspiré Wonderlands.”

Ce titre est donc un prélude à la prochaine production de Gearbox mettant en scène Tiny Tina à savoir Tiny Tina’s Wonderlands qui est toujours prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 22 mars 2022.