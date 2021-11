Un nouveau jeu Fast & Furious non inspiré par les films mais la série animée

Même s’il n’y a pas de Fast & Furious au cinéma en ce moment, la franchise connaît un autre spin-off avec une série animée sur Netflix. C’est l’occasion pour Outright Games de proposer un titre inspiré par cette série.

Développé par l’équipe de 3D Clouds, Fast & Furious Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R devrait intéresser les fans de jeux de course arcade. Disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC – les versions next gen et Stadia sortiront ultérieurement – ce titre vous fera incarner un des membres des Spy Racers pour concourir sur un tournoi de course mondial. Il sera également possible de jouer en coop ou en multijoueur jusqu’à 4 sur Switch et jusqu’à 6 sur les autres machines.

Les courses se dérouleront dans cinq environnements dont Los Angeles, Rio de Janeiro et le désert du Sahara. Vous aurez la possibilité de personnaliser vos bolides et aurez accès à un arsenal pour vous débarrasser de vos adversaires.

Fast & Furious Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R est disponible dès à présent PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. Les versions PS5, XSX/S et Stadia arriveront prochainement. La mise à jour vers next gen sera gratuite.