Milestone prépare l’édition Monster Energy Supercross 5

La saga de motocross Monster Energy Supercross va avoir une cinquième édition toujours développé par les italiens de Milestone. Attendez-vous à diverses améliorations et nouveautés.

Prévu pour mars 2022, Monster Energy Supercross The Official Videogame 5 bénéficiera d’un mode carrière retravaillé pour encore plus de réalisme pour les fans de motocross et supercross. Vous pourrez ainsi débuter en tant qu’amateur en 250SX Futures Class et monter les échelons un par un. Et toujours pour le réalisme, cette nouvelle édition va intégrer le système Rider Shape System. Exclusive au mode carrière, cette fonctionnalité fera que toute chute ou blessure de votre pilote aura un impact sur ses performances. Il faudra alors s’entraîner et compléter des tâches pour retrouver la forme.

Autre nouveauté, il sera possible de découvrir les moteurs à deux temps pour un gameplay un peu différent dans tous les modes du jeu. La Future Academy donnera accès à nombre d’informations pour progresser dans le jeu avec des tutoriels à l’appui.

Pour les créatifs, l’éditeur de circuit sera toujours présent avec une nouvelle fonctionnalité Rhythm Section Editor. Cela permet d’associer des modules prééxistants avec des sections de circuits déjà préfabriquées pour les partager.

Monster Energy Supercross The Official Videogame 5 sortira sur PS5, XSX/X, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 17 mars 2022. Les mises à niveau next gen seront gratuits.