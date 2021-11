Warner Bros Games annonce Multiversus, leur nouveau jeu de baston

Le succès de Super Smash Bros Melee ou encore de Brawlhalla donne des idées chez Warner Bros Games. Et si on rassemblait tous nos personnages célèbres dans un jeu de baston free to play?

C’est en effet ce qu’est ce projet Multiversus. Jouable à 4 en 2 contre 2, Multiversus va mettre en scène un grand nombre de personnages issus de licences Warner Bros. On pourra ainsi incarner pêle-mêle des héros comme Batman, Superman, Wonder Woman et Harley Quinn, Sammy (Scooby-Doo), Bugs Bunny (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom et Jerry, Jake le Chien et Finn l’humain (Adventure Time), Steven Universe et Grenat (Steven Universe) et bien d’autres encore qui seront dévoilés par la suite. Des stars prêteront leur voix à divers personnages du jeu qu’ils auront eux-mêmes incarnés d’une manière ou d’une autre pour plus “d’authenticité”. Evidemment cela concerne la version en anglais. Les arènes de combat seront également inspirés par les diverses licences Warner Bros comme la Batcave et bien d’autres encore.

Le gameplay implique des combats en coopération. A vous de trouver un bon coéquipier et combiner les techniques de combat et les attaques pour bien performer face à vos adversaires. Il sera toutefois possible de jouer avec des modes 1 contre 1 ou à 4 en mode chacun pour soi comme un Smash Bros Melee. Histoire d’être certain d’avoir toujours des adversaires à zigouiller, le cross play est pris en charge sur toutes les plateformes à priori.

Si vous êtes intéressés par ce titre, Warner Bros Games prépare des phases tests. Vous pouvez vous préinscrire dès à présent sur le site officiel.

Multiversus sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour une sortie courant 2022.