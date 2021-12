Destiny 2 – Comment obtenir le pistolet exotique Le Prédécesseur?

Pour fêter son trentième anniversaire, Bungie a proposé du contenu histoire de faire patienter les gardiens jusqu’à la sortie de la prochaine grosse extension, La Reine Sorcière.

Et comme d’habitude, une des nouveautés est une quête exotique nommé Opus Magnum dont la finalité est d’obtenir le pistolet exotique Le Prédécesseur. Pour l’obtenir, il faudra évidemment franchir plusieurs étapes honnêtement pas bien difficiles – j’ai obtenu le pistolet dans la soirée après le lancement de l’évènement.

Etape 1

Vous devez aller voir Xûr à l’Eternité, à la destination Magot de Xûr. Celui-ci va vous donner la première mission qui est assez simple : récolter 7 pièces étranges. Pour cela rien de plus simple, il suffit d’enchaîner les activités pour en obtenir. J’ai juste joué à la nouvelle activité Défis d’éternité puisque j’en profitais pour choper les jalons et les récompenses tout en remplissant des contrats proposés par Xûr. Je vous conseille de le faire puisque cela fera monter votre rang chez Xûr bien utile pour l’étape 3.

Etape 2

A cette étape, il faudra aller voir le Cheval Stellaire toujours à la destination Magot de Xûr. En effet, cette étape nécessite de remplir trois contrats du Cheval Stellaire. Seul hic, vous ne pouvez en détenir qu’un à la fois. Chaque contrat nécessite généralement de tuer un certain nombre d’ennemis avec un type d’arme spécifique et d’atteindre le score indiqué lors d’un et unique défi d’éternité. Si vous ne remplissez pas les conditions du contrat, vous êtes bon pour recommencer.

A noter qu’obtenir un contrat nécessite au minimum 3 pièces étranges. Mais puisque vous allez devoir faire plusieurs fois les défis d’éternité, vous ne devriez pas en manquer sauf à vouloir tenter les contrats plus difficiles qui donnent plus de récompenses mais sont aussi plus durs et nécessitent pour sûr d’être avec une escouade à vous et non du pur matchmaking.

A la fin de chaque contrat, pensez à valider le contrat et retourner voir le Cheval Stellaire pour prendre le suivant. J’ai passé cette étape en faisant 3 défis d’éternité. C’est donc relativement rapide.

Etape 3

Il faut attendre le rang 4 chez Xûr afin de lui récupérer la Clé Etrange. Si vous avez enchaîné les défis d’éternité, il est fort probable qu’à la fin de l’étape 2 vous ayez déjà atteint le rang. Sinon, continuez à en faire. Pensez à prendre des contrats de Xûr entre chaque défi si vous en remplissez.

Etape 4

Lorsque vous arrivez sur la destination le Magot de Xûr, vous pouvez vous diriger vers la droite. Un portail vous embarquera à la zone de départ des défis d’éternité. Il faudra placer la Clé Etrange sur un point précis sur un petit amas de pierre où vous pourrez voir un petit bloc rectangulaire au sommet. Ce monticule se trouve sur la droite par rapport au cercle central.

Attention, je vous ai mis une image pour vous montrer comment utiliser la clé car, sans doute dû à un bug, il faut approcher le point d’un certain angle afin de voir apparaître le bouton d’utilisation. J’ai galéré pour y parvenir. Soyez doux avec votre stick gauche et approchez doucement. Espérons que Bungie corrige ce bug bien énervant.

Une fois la Clé Etrange utilisée, un portail s’est ouvert quelque part. Le lieu se situe derrière une faille à l’autre bout de la zone. De votre position d’utilisation de la clé, si vous regardez vers le centre de la zone, vous verrez à l’autre extrémité un immense bloc rectangulaire avec une fente au milieu. La faille se trouve juste en dessous. Je vous mets une image ci-dessous pour que vous puissiez voir l’entrée très sombre. Si vous n’avez pas activé la Clé Etrange, un champ magnétique vous empêchera d’avancer. Si vous l’avez bien utilisé, vous pourrez continuer à progresser dans la grotte. Pour atteindre le pistolet qui se situe dans une pièce éclairée, il faudra faire un peu de plateforme. Ce n’est vraiment pas difficile. Il faut juste bien regarder les plateformes disponibles. Vous atteindrez alors la pièce finale et trouverez le pistolet exotique Le Prédécesseur sur la cabine cryo.

Etape 5

Une fois le pistolet récupéré, allez juste l’armurier Banshee à la Tour pour qu’il la répare et hop c’est bon vous l’avez dans votre inventaire. Bref, une petite quête exotique pas trop difficile pour un pistolet exotique à tir automatique et avec un sacré zoom mais utilisant des munitions vertes.