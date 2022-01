Horizon Call of the Mountain, le premier titre PlayStation VR 2 confirmé

Alors que Guerrilla Games est en train de finaliser Horizon Forbidden West, l’équipe travaille également sur un titre VR avec l’aide d’un des nouveaux arrivants au sein de PlayStation Studios à savoir Firesprite.

Firesprite n’a donc pas été acquis par Sony Interactive Entertainment par hasard. L’équipe a de l’expérience sur le premier PS VR pour avoir des membres ayant travaillé sur des titres comme The PlayRoom VR et plus récemment pour leur propre survival horreur, The Persistence.

C’est par un petit teasing vidéo (cf. ci-dessous) qu’on peut ainsi découvrir le monde d’Horizon sous un nouveau jour et une nouvelle perspective. Pour le moment on n’en sait pas plus. A en juger par la vidéo, faut s’attendre plutôt à un jeu de type rail sans doute ou tout du moins linéaire à moins que Sony ne garde la surprise pour plus tard en offrant un monde VR totalement ouvert.

Comme pour le PlayStation VR 2, il va falloir attendre quelques mois certainement avant que Sony ne donne le détail des caractéristiques du nouveau casque VR et les jeux qui seront disponibles.

Horizon Call of the Mountain est prévu sur PS VR 2 pour PS5.