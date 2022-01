Nouvelles informations et nouvelle vidéo pour Tinykin

Dévoilé l’an dernier à l’E3, ce projet de jeu de plateforme par l’équipe de Splashteam basé à Montpellier. Soutenu par l’éditeur tinyBuild, on en sait un peu plus sur ce projet Tinykin.

Toujours prévu pour cette année, Tinykin se montre avec de nouvelles images et une vidéo évoquant l’histoire et le monde du jeu. Le jeu est inspiré par des classiques comme Pikmin et Paper Mario. On retrouve d’ailleurs des concepts similaires.

Incarnant Milo, vous allez devoir explorer les pièces d’une maison aux dimensions gigantesques. Pour progresser, vous allez résoudre divers puzzles grâce à l’aide de petites créateurs nommés Tinykin. Grâce à leur aide, vous allez pouvoir bouger des objets, construire des échelles pour grimper ou encore s’ouvrir des chemins.

Je vous laisse le soin de jeter un coup d’oeil à la vidéo ci-dessous pour vous faire une idée.

Tinykin est prévu pour l’été 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.